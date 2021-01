DolfijnFM | SMOC eist duidelijkheid over nieuwe milieunormen raffinaderij

SMOC wil duidelijkheid over de nieuwe milieueisen bij een eventuele herstart van de raffinaderij en bijbehorende energiecentrale CRU.

Het ministerie van VVRP heeft op vragen van de milieubeweging niet gereageerd en Rdk, de eigenaar van de raffinaderij, zegt dat zij geen hindervergunning afgeven en de vragen dus niet kunnen beantwoorden.

Herstart van de Isla is onmogelijk zonder een hindervergunning voor de exploitant. Daarin moeten nieuwe strengere normen gaan gelden, zoals is vastgelegd in een beleidsnota van het ministerie van Volksgezondheid.

Bron: DolfijnFM