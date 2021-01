DolfijnFM | Slechte afsluiting bezoekers Curaçao in december

Bijna 10.000 bezoekers kwamen in december naar Curaçao. Volgens de Curaçao Tourist Board CTB is dat een teleurstellende manier was om het jaar af te sluiten.

De tegenvallende cijfers voor december houden rechtstreeks verband met een negatief reisadvies dat de Nederlandse regering begin december aankondigde, waardoor Curaçao op code oranje werd gezet.

Deze ontwikkeling heeft ook een negatieve invloed op toekomstige aankomsten uit Nederland. Minder toeristen, maar die blijven wel gemiddeld vier nachten langer.

Bron: DolfijnFM