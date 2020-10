DolfijnFM | Politie bezoekt 25 bedrijven die slachtoffer zijn van Vitz-overvaller

De politie heeft gisteren zeker 25 bedrijven bezocht die de afgelopen jaren slachtoffer waren van de Vitz-overvaller.

Dat gebeurde samen met de 21-jarige medeplichtige vrouw, die de grijze Vitz telkens bestuurde. Het paar werd dinsdagavond aangehouden tijdens een atrako op de Caracasbaaiweg.

Daarbij werd de 25-jarige overvaller in zijn been geschoten, Hij ligt nog in het ziekenhuis. Vandaag gaat het verder, hoeveel bedrijven zijn overvallen wist de vrouw niet, maar het waren er volgens haar veel meer.

Bron: DolfijnFM