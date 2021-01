De oppositie in het parlement dreigt opnieuw de beëdiging van een nieuw parlementslid te boycotten.

Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Emmilou Capriles moet de plek innemen van Jeser El Ayoubi, maar de stemverhouding in de Staten is 10-10. Daardoor is er geen quorum als de oppositie wegblijft.

De situatie ontstond eerder toen Shaheen Elhage het parlement in wilde. Toen moest de rechter er aan te pas komen.

