Opnieuw zijn politieagenten positief getest op Corona. Het gaat om een agent van de verkeersafdeling en een agent van bureau Montaña.

Beiden zitten nu in isolatie. Alle medewerkers van de verkeersafdeling zitten in quarantaine, omdat ze dicht op elkaar werken. Op het bureau Montaña was twee weken geleden ook al een besmetting ontdekt.

De korpsleiding vraagt de politieagenten om zich strikt aan de regels van sociale afstand en hygiëne te houden.

Bron: DolfijnFM