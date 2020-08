Ook in Nederland rennen parlementsleden weg om te voorkomen dat vergaderingen tot een goed einde komen.

Een quorum is nodig in Den Haag, wanneer er hoofdelijk gestemd wordt. PVV-leider Wilders had daarom gevraagd voor zijn voorstel over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Zowel D66 als PvdA spraken schande van de situatie: ondemocratisch, oncollegiaal en het getuigt van geen respect.

Bron: DolfijnFM