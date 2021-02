Curaçao heeft er een nieuwe consumentenorganisatie bij: de Stichting Consumenten Belangen Curaçao. Het gaat om een privé initiatief van Maria van Os.

Zij voerde een harde strijd tegen UTS over de geldigheid van beltegoed. Van Os vindt dat het op Curaçao ontbreekt aan consumentenrechten.

Althans, gelijk hebben is vaak niet gelijk krijgen op het eiland. De nieuwe stichting wordt ondersteund door een aantal juristen en experts en is te bereiken via consumentenbelangencuracao.com

Bron: DolfijnFM