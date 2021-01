DolfijnFM | Nederland redt Winair van ondergang

Nederland gaat het noodlijdende Winair op Sint-Maarten helpen met een lening van drie miljoen dollar.

De luchtvaartmaatschappij is in financiële problemen gekomen door de coronacrisis. Nederland wil met deze lening de luchtverbindingen op de Bovenwindse eilanden waarborgen.

De belangrijkste voorwaarde voor het verstrekken van de lening is dat Winair gedurende de looptijd van de steun de luchtverbinding tussen de eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba in stand moet houden, waarbij er minstens twee vluchten per dag moeten plaatsvinden.

Bron: DolfijnFM