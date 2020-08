Mark Vermeij van Carmabi is benoemd tot hoogleraar Tropische Mariene Ecologie aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA.

Vermeij werkt al iets meer dan 20 jaar aan koraalrifsystemen in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en promoveerde in 2002 in Tropical Marine Ecology in Amsterdam.

Sinds 2009 is hij al betrokken bij de UvA, eerst als universitair docent en vanaf 2013 als universitair hoofddocent.

Bron: DolfijnFM