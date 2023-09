Het herdenkingsmonument, dat is geplaatst voor de slachtoffers van het instorten van de Julianabrug, wordt aangepakt.

Zo is de verlichting niet meer up to date, en wordt de grond om het monument heen verhard, zodat het makkelijker is voor bezoekers om er te komen. De Julianabrug stortte in november 1967 in, waarbij vijftien werknemers van het bouwbedrijf omkwamen. Het monument is een aantal jaren later geplaatst, als gedenkplek voor de slachtoffers.

Bron: DolfijnFM