De nieuwe lanceringsdatum van de Caribische gulden is uitgesteld naar 31 maart 2025. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft dit besloten, na overleg met financiële instellingen.

Het lukt banken niet om hun systemen eerder klaar te hebben, dus in overleg met CBCS is besloten een aanvraag te doen voor uitstel. De nieuwe datum is nog niet bevestigd door het ministerie van Financiën, dus of de munt echt in maart 2025 wordt gelanceerd, is nog maar de vraag.

Bron: DolfijnFM