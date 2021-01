DolfijnFM | Bestuurder seadoo in problemen

Een 32-jarige man is gered uit zee nadat hij van zijn seadoo was gevallen. Dat gebeurde zo’n 500 meter uit de kust bij Jan Thiel.

Een getuige zag dat de man zijn vaartuig niet meer kon bereiken en alarmeerde de Kustwacht. Bij aankomst bleek een andere bestuurder van een seadoo al te hulp was geschoten.

De man is aan land door ambulancepersoneel onderzocht omdat hij water had binnengekregen. Voor de zekerheid is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: DolfijnFM