DolfijnFM | Albert Schweizerschool voor funderend onderwijs vandaag dicht om corona

De Albert Schweizerschool voor funderend onderwijs houdt de deuren van de school vandaag gesloten.

Bij het nabellen van de ouders van leerlingen die in ‘close contact’ zijn geweest met een besmette leerling van groep 3 werd de school verrast door een ouder die meldde dat ook haar kind positief is getest.

De ouder had dit niet gemeld, omdat ze in de veronderstelling was dat de GGD de school zou contacten. Maar dat is nooit gebeurd. De school komt nu zelf in actie en heeft de GGD op de hoogte gebracht.

Bron: DolfijnFM