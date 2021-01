Een opvallend ongeluk gisteren op de Pater Eeuwensweg. Een voetganger werd daar aangereden door een automobilist.

De voetganger raakte daarbij gewond. Na aankomst van de politie was het even wachten op de ambulance om de voetganger medisch te behandelen.

Maar bij aankomst van de ziekenauto was het slachtoffer in geen velden of wegen meer te bekennen. De politie tast in het duister waarom de man er vandoor ging.

Bron: DolfijnFM