DolfijnFM | Vurnon Anita op proef bij RKC

Vurnon Anita is op proef bij RKC Waalwijk. De drievoudig international tekende in februari bij CSKA Sofia, maar kwam vanwege de coronacrisis nauwelijks in actie voor die Bulgaarse club.

Anita komt uit de jeugd van FC Willemstad en begon zijn profvoetballoopbaan bij Ajax. In 2012 verhuisde de 31-jarige Anita naar Newcastle United en daarna naar Leeds United. In 2018 werd hij verhuurd aan Willem II.

Hij is de tweede oud-international die op proef is naast oud-Ajacied Gregory van der Wiel.

Bron: DolfijnFM