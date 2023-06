Opinie | Een gokje met uw goede naam

Opinie David Davidson (FTM)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een naam hoog te houden als het gaat om het faciliteren van mogelijkheden om geld en bedrijfsactiviteiten buiten het zicht van de wereld te houden. Dat lukt al jaren erg goed met een fenomeen dat uniek is in de wereld: de offshore online gokindustrie op Curaçao.

Op Curaçao verkoopt een handvol bedrijven internationale goklicenties aan brievenbusfirma’s die worden vertegenwoordigd door Curaçaose trustkantoren. Iedere vorm van staatstoezicht ontbreekt.

Achter deze brievenbusfirma’s gaat van alles schuil. Van bekende criminelen tot enorme gokconglomeraten die met hun merknaam op de websites van gerenommeerde voetbalclubs prijken. Op een voorbeeld uit die laatste categorie stuitten wij bij Follow the Money onlangs, toen bleek dat de Curaçaose brievenbusfirma’s van de van oorsprong Russische gokgigant 1xBet op de sanctielijst van Oekraïne waren geplaatst.

1xBet is zeer ondoorzichtig – zelfs het eigenaarschap is schimmig – en staat bekend om zijn zeer moeizame verhouding met regelgeving. Reden voor Remy Koens, Henk Willem Smits en mijzelf om eens beter naar deze kolos te kijken.

Remy volgde een tijdlang de datasporen van 1xBet. Hij bracht honderden websites in kaart die op het eerste oog níets met het bedrijf te maken hadden, maar wel degelijk aan het gokimperium blijken te linken. Deze goksites zijn actief in landen waar ze vrijwel zeker hartstikke illegaal zijn. Ondertussen blijken er miljarden euro’s aan cryptomunten heen en weer te vliegen in de bitcoinwallets van 1xBet. Herkomst en eindbestemming? Die zijn onduidelijk. We volgden daarnaast een papieren spoor van vennootschappen en bankrekeningen, dat eindigt op Cyprus waar de vermoedelijke ‘organisatoren’ van 1xBet wonen.

In dit soort verhalen is altijd één ding zeker: iemand betaalt de prijs en het is niet de vervuiler.

De Nederlandse regering zegt er in het openbaar weinig over, maar uit een Woo-verzoek blijkt dat er op de Haagse ministeries intern al jaren tot op het hoogste niveau alarm wordt geslagen over de Curaçaose situatie:

‘De goede naam van het Koninkrijk (en: Nederland) wordt te grabbel gegooid.’

‘De witwasrisico’s zijn enorm.’

‘De online goksector is een van de grootste criminogene en ondermijnende factoren op het eiland.’

Een groot aantal Europese landen en de Verenigde Staten blijken bovendien grote problemen te hebben met het massale en illegale gokaanbod uit Curaçao.

Maar in al die jaren is er níet ingegrepen en zijn de praktijken gewoon doorgegaan.

Eergisteren hadden Sebastiaan Brommersma en ik bij Follow the Money een verhaal over het fraudeprofileringssysteem SyRI. Dit ging over hoe diep de overheid ingrijpt om te voorkomen dat mensen met een uitkering of toeslag rommelen. Afgezet tegen de straffeloosheid op Curaçao, waar anonieme gokbazen ongehinderd miljarden binnenhalen met illegale praktijken, is dat wat mij betreft de discrepantie van de week.

Bron: LinkedIn feed David Davidson

Naschrift KKC

Het bronartikel: Follow the Money | Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld (KKC link)

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie