Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Lukas Kortkamp | Follow The Money.nl

De Nederlandse accountant Lionel Hanst kreeg ondanks zijn rol in een omvangrijke smeergeldaffaire, meermaals een licentie van de Centrale Bank van Curaçao.

Terwijl hij in de Verenigde Staten werd verdacht van omkoping, regelde hij de fiscale zaken voor een van de rijkste families van Nederland: Fentener van Vlissingen.

‘Meneer Hanst is er niet… niet meer… over meneer Hanst kan ik niks zeggen,’ zegt een medewerker van het trustkantoor Boron Management op Curaçao. Ze klinkt wat gehaast over de telefoon. ‘Ik zal uw nummer noteren. Misschien komt hij nog eens langs.’

Hanst, voornaam: Lionel, werkte zo’n dertig jaar voor Boron en verwante bedrijven, vlak bij de Schottegatbaai in Willemstad. Maar de afgelopen weken was hij eerder te vinden in de rechtbank van New York. De accountant was daar kroongetuige in een omvangrijk strafproces rond de Rotterdamse energiegigant Vitol .

Follow the Money publiceerde onlangs uitgebreid over deze zaak en de rol van Hanst daarin. De Nederlandse accountant sluisde voor Vitol meer dan achttien miljoen euro aan smeergeld naar ambtenaren in Latijns-Amerika. Dit deed hij via bedrijven en bankrekeningen op Curaçao. In 2022 bekende hij schuld. Onlangs getuigde hij tegen een medeplichtige medewerker van het bedrijf.

‘Privé-aangelegenheid’

Hoewel Hanst al sinds 2020 door de Amerikaanse justitie wordt onderzocht, kon hij in de jaren erna nog gewoon voor het trustkantoor Boron Management blijven werken. De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) verleende hem tot tweemaal toe een vergunning, blijkt uit het vergunningenregister.

Boron Management, dat ook een kantoor heeft in Zeist, is onderdeel van het gelijknamige family office van de vermogende familie Fentener van Vlissingen . Hanst werkte al sinds tenminste 1995 voor de familie in verschillende functies .