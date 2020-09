Curacao.nu | Politie schiet Vitz-overvaller neer

Persbureau Curacao

Willemstad – Het lijkt erop dat de Vitz-overvaller eindelijk gepakt is. Gisteravond sloeg hij opnieuw toe bij Gasora op de Caracasbaai. Maar nu liep het verkeerd voor hem af.

Een agent van de Landelijke Beveiligingsdienst die daar bij toeval was, schoot hem neer. De overvaller was net als bij eerdere atrako’s gekleed in camouflagekleding.

Ook kwam hij weer in een grijze Toyota Vitz. Die werd bestuurd door een vrouw die er na de schietpartij als een speer vandoor ging. Ook een omstander raakte gewond. Die werd net als de Vitz-overvaller naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: Curacao.nu