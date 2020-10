Curacao.nu | Meer toeristen mogen naar Curacao

Persbureau Curacao

In plaats van 10.000 toeristen per maand die Curaçao mogen bezoeken, is dit aantal verhoogd naar 20.000. Dat is bekend gemaakt tijdens de persconferentie.

Vanaf vandaag vallen daarnaast Canada, New York, New Jersey en Connecticut niet meer binnen de risicolanden.

Hoeveel passagiers per vliegtuigmaatschappij mogen binnenkomen wordt door VVRP bepaalt. Al deze personen moeten wel een negatieve PCR test kunnen overleggen voor ze Curaçao binnen komen. Deze blijft verplicht.

Bron: Curacao.nu