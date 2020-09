Persbureau Curacao

Willemstad – De Kustwacht heeft vannacht een bootje onderschept met 40 Venezolanen. Die wilden illegaal het land binnenkomen.

De autoriteiten zitten met de veertig mensen in hun maag, omdat er geen ruimte is om ze op te sluiten in de barakken in verband met corona.

Alle veertig zijn getest op het virus en verblijven nu in de buitenlucht van de barakken van de SDKK.

Op de boot zaten 34 mannen, zes vrouwen en ook nog twee apen.

Bron: Curacao.nu