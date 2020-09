Curacao.nu | Gillian Justiana geen assistent-bondscoach van Curaçao

Persbureau Curacao

IJsselmeervogels-aanvoerder Gillian Justiana stopt abrupt om assistent-bondscoach van Curaçao te worden. De 29-jarige verdediger begon met voetballen bij Quick’28 en speelde ruim 250 duels in het profvoetbal voor PEC Zwolle en Helmond Sport.

De Curaçaoënaar droeg 16 keer het nationale shirt van Curaçao. Hij is gevraagd door Guus Hiddink.

Of de problemen met de voetbalbond uit de wereld zijn na het opzij zetten van de vorige bondscoach, Remko Bicentini, is nog niet duidelijk. Dat is wel een eis voordat Hiddink naar Curaçao komt.

Bron: Curacao.nu