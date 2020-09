Curacao.nu | Curaçao rekent op lening van 540 miljoen uit Nederland

Persbureau Curacao

Den Haag – Vooruitlopend op een akkoord met Nederland heeft de regering van Curaçao alvast 540 miljoen aan nieuwe leningen ingeboekt.

Dat blijkt uit de reactie van het College financieel toezicht op de uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal.

