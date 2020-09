Curacao.nu | Besmettingen op twee scholen

Persbureau Curacao

Willemstad – Leerlingen van klas B1F van het Radulphus college moesten gisteren naar huis, vanwege een positieve corona-besmetting van een klasgenoot.

De betreffende leerling was sinds 17 september al niet naar school gegaan. Ook op de Internationale School is een leerling positief getest.

Volgens beide scholen is er geen reden voor paniek, de leerlingen zitten in isolatie en testen bij mensen die met de leerlingen in contact zijn geweest zijn negatief.

Vandaag gaan alle lessen gewoon weer door.

Bron: Curacao.nu