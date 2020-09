Curacao.nu | Avondklok voor Sint Eustatius

Persbureau Curacao

Statia – Sint Eustatius heeft een avondklok ingesteld vanwege de grote aantallen corona-besmettingen deze week.

Alle inwoners moeten binnen blijven tussen zonsondergang en zonsopgang, van half zeven ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. Supermarkten, de apotheek, het ziekenhuis, de airport en de haven moeten dicht om zes uur ’s avonds.

Restaurants mogen alleen bezorgen. Afhalen is niet meer mogelijk. 105 mensen zitten op dit moment in quarantaine en zeven actieve besmettingen zitten in isolatie.

Bron: Curacao.nu