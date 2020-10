Curacao.nu | 41 corona patiënten op Curaçao erbij dit weekend, zes op Bonaire

Persbureau Curacao

Dit weekend zijn er op Curaçao 41 positieve coronacases bijgekomen. 34 mensen zijn hersteld. Eén nieuwe patiënt is opgenomen in het CMC, daar liggen er nu twee.

Het aantal actieve cases op Curaçao is nu 220. Op Bonaire kwamen er dit weekend zes nieuwe besmettingen bij. Vier patiënten zijn hersteld. Twee liggen er nog in het ziekenhuis. Bonaire kent in totaal 113 actieve besmettingen.

Bron: Curacao.nu