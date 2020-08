CFT | Gregory Damoen herbenoemd als Cft-lid op voordracht van Curaçao

Den Haag – Gregory Damoen is door de Raad van Ministers van het Koninkrijk per 1 september 2020 op voordracht van Curaçao herbenoemd als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. De herbenoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit en geldt voor een periode van drie jaar.

Damoen is vanaf 1 september 2017 lid van het Cft. Hij is momenteel interim Chief Financial Officer (CFO) bij de Ontwikkelings Bank Nederlandse Antillen (OBNA).

Daarvoor was hij adjunct Directeur Risk & Compliance bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en daaraan voorafgaand onder andere Directeur Financiën bij de overheid van de voormalige Nederlandse Antillen. Gregory Damoen heeft een master in accountancy.

Bron: Persbericht College financieel toezicht