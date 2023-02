Carls’ blog | Sorry Carl!

Met video

Wij van Knipsel moeten onze excuses aanbieden en dat niet aan de eerste de beste: gevolmachtigde minister Carls Manuel. Bij zijn aantreden gaf Piks’ politieke pupil hoog op van zijn managementkwaliteiten. Wij hebben daar toen nogal schamper over gedaan, want MFK’s rising star had tot dan een erg horizontale carrièrelijn: een niet zo glansrijk bestaan als muziekonderwijzer – die naar hardnekkige geruchten willen niet vrij was van valse noten – en een weinig succesvolle gooi naar de status van zanger in de B-categorie.

Eenmaal baas van het Curaçaohuis joeg hij in recordtijd de gehele staf inclusief deskundigheid en ervaring weg om zich te omringen met family & friends die, laten we het netjes zeggen, het buskruit niet hebben uitgevonden.

En dat is maar goed ook, want sommigen schijnen een kort lontje te hebben… Er leek dus alle reden om (ook) Carls’ managementcapaciteiten in twijfel te trekken. Ten onrechte, blijkt nu.

Een van de belangrijkste kwaliteiten van een manager is immers delegeren. En dat kan hij. Bijna net zo goed als zijn beschermengel Pisas. Zoals die het runnen van het land overlaat aan de minfin annex schaduwpremier Silvania, heeft de gevmin zijn eigen stand-in: broer DJ The King.

Carls heeft zijn zaakjes goed voor elkaar, moeten we toegeven. Hij is al weken op ‘dienstreis’, want carnaval. En wordt geen seconde gemist.

Maar, zult u denken, de gevmin moet toch zijn regering vertegenwoordigen en allerlei belangwekkende bijeenkomsten in en rond Den Haag met zijn aanwezigheid extra cachet geven? No problem. Broerlief Carlton heeft zich ontpopt als een waardig understudy. Eerder zagen we al aan zijn selfies met o.a. Rutte en een prinses dat hij de groten der aarde met een flair tegemoet treedt waar de opper-gevmin nog een puntje aan kan zuigen.

En zo zien we The King als een vorst in dienstauto met chauffeur door de residentie zoeven om bij officiële gelegenheden als plv op te treden. Qua spreekvaardigheid doet hij beslist niet onder voor de echte.

Ook het Curaçaohuis functioneert gewoon door. Van een foto die we van de wekelijkse stafmeeting onder ogen kregen spat het leiderschap van Carlton af.

Niet alleen beoogd plaatsvervangend gevmin Gimena van der Gen kan thuisblijven, ook Carls kan de Rijksministerraad met een gerust hart aan zijn schaduw delegeren.

Stay tuned.

Bron: Knipselkrant Curacao

KKC naschrift

Meer over capriolen van de Curacaose gevolmachtigde minister in Nederland leest u hier.