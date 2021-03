Café Weltschmerz | Het OMT ontspoord

James Roolvink met Jan Huurman, bedenker van het OMT



Het OMT is opgezet om een epidemie-uitbraak te onderzoeken – en daarover snel een advies uit te brengen aan de regering, op het moment dat er nog veel onduidelijk is. Niet om als een permanente schaduwregering te fungeren, zoals nu gebeurt.

Dat zegt Jan Huurman, arts Maatschappij en Gezondheid én de geestelijk vader van het OMT, in een interview met James Roolvink.

Huurman, die onder meer directeur is geweest van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en Inspecteur Gezondheidszorg op Curaçao, werd in 1993 door de regering gevraagd om een evaluatie uit te voeren van het chaotische beleid rond de toenmalige polio-uitbraak. Hij kwam met het advies om een Outbreak Management Team op te zetten, dat de regering kan bij staan als zich een epidemie voordoet en er snel beslissingen moeten worden genomen.

Daar staat hij nog steeds achter, maar hij vindt dat de rol van het huidige OMT is ontspoord. “Het is prima als het OMT vanuit zijn expertise adviezen geeft, maar het is de taak van de regering om alle belangen mee te wegen en ook de nevenschade van de maatregelen in acht te nemen.” Dat gebeurt volgens hem nu onvoldoende.

De coronapandemie is volgens Huurman, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, geen bijzondere. “We weten wie de risicogroepen zijn. Het zijn dezelfde als bij influenza.” Hij vindt de huidige permanente noodtoestand dan ook niet gerechtvaardigd.

Hij gruwt van de “oorlogsretoriek” die wordt gebruikt door politici en medici. Het idee dat je een virus kunt “plat slaan” of het land uit drijven is onzinnig, zegt Huurman. “Dit virus is endemisch, net als influenza. We moeten ermee leren omgaan.”

Het stoort hem ook dat leden van het OMT zoveel in de media verschijnen en zelfs persoonlijke adviezen gaan geven, zoals het advies aan vrouwen om even niet zwanger te worden. “Dat overschrijdt verre hun competentie.”

Huurman, die zijn carrière heeft gewijd aan de preventie van ziekten, is verbijsterd door de adviezen die de overheid geeft. “Ik hoorde een spotje op de radio: blijf binnen dan houden we corona buiten. Hoe verzin je het? Ik zou zeggen: ga naar buiten en bouw je weerstand op.”

Huurman schreef het afgelopen jaar zes artikelen die hij stuurde naar de Volkskrant en NRC Handelsblad, maar, ondanks zijn staat van dienst, werd geen daarvan geplaatst.

In dit interview met James Roolvink blikt hij terug op het beleid rond de polio-uitbraak in 1992 en (vanaf minuut 34.00) praat hij over de huidige rol van het OMT.

Bron: Café Weltschmerz