Bursalenvlucht vertrekt later | Curacao.nu

De KLM-vlucht naar Amsterdam met aan boord 192 bursalen vertrekt later dan gepland. KL 735 zou aankomen om 14.00 vanmiddag, maar wordt nu om 18.20 uur verwacht en vertrekt pas om 20.10 uur met vluchtnummer KL736.

Na vertrek uit Amsterdam is de vlucht teruggekeerd naar Schiphol door ziekte van een van bemanningsleden in de cockpit. Bij terugkeer op Schiphol is besloten met hetzelfde toestel en crew verder te vliegen. Het bemanningslid in de cockpit is vervangen door een collega.

De KL736 vertrekt nu in het schema om 20.10 uur. Verwachte aankomsttijd morgen op Schiphol is 11.25 uur.

