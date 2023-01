Ingezonden | Het verdienmodel

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

Omdat het nieuwe verdienmodel van de banken verschoven is van opbrengsten uit beleggingen en leningen naar vergoedingen voor transacties, moet iedereen gaan internetbankieren en wordt contant geld voortaan geweigerd. Niemand krijgt immers salaris of pensioen nog direct in handen, omdat dit automatisch rechtstreeks naar de bank overgemaakt wordt. De bank zegt dan: ,,Nu moet u, beste klant, een computer kopen, een internetabonnement nemen, wifi betalen, voor beveiliging zorgen en dan mag u zelf uw overschrijvingen doen. Wij vragen dan voor elke transactie die u doet, een kleine vergoeding.”

Dat is het nieuwe verdienmodel van de banken. Verdienmodellen kunnen echter onder vuur komen te liggen. Zo was de trans-Atlantische slavenhandel eeuwenlang een gerespecteerd en wettelijk toegestaan verdienmodel voor de scheepvaart, tot die in de 19de eeuw verboden werd. In de 21ste eeuw zijn de nazaten van de tot slaaf gemaakten, die een onmenselijke tocht overleefd hadden, echter maar wat blij met het nieuwste verdienmodel van de scheepvaart, dat cruiseschepen vol met toeristen naar het eiland brengt. Schrijnender is het verdienmodel van de tabaksindustrie.

Door de opkomst van de reclame-industrie in de 20ste eeuw, slaagde de tabaksindustrie erin om iedereen ervan te overtuigen, dat je er echt niet bij hoorde als je niet rookte. Dit leidde tot enorme winsten voor zowel de tabaks- als de reclameindustrie, maar uiteindelijk ook tot een alarmerend aantal doden door longkanker, astma en chronische longziekte COPD. Roken is in de 21ste eeuw op de meeste plaatsen dan ook verboden. Zouden we ons nu ook zorgen moeten maken bij het nieuwste verdienmodel van de banken in de 21ste eeuw? Zou er een gevaar kunnen schuilen in de gelijktijdige opkomst van de wettelijk toegestane e-gaming en e-banking?

Sterker nog, zonder e-banking bestaat er geen egaming. Als de banken om die reden met hulp van de regering internetbankieren verplicht gaan stellen, kunnen zowel de banken als de gokindustrie superwinsten tegemoetzien. Wie zullen daarentegen het slachtoffer worden van dit nieuwe verdienmodel? Veel jongeren, maar ook ouderen op ons eiland, wagen graag een gokje en in de veilige omgeving van het eigen huis ligt overschrijding van grenzen vaak op de loer.

Desondanks zet onze regering vol in op internetbankieren en maakt in paginagrote advertenties triomfantelijk bekend, dat alle kassa’s van de Belastingdienst voor altijd gesloten zijn. Als je niet internetbankiert mag je nu wel belasting betalen bij het postkantoor, maar door de lange rijen is het kopen van postzegels daar dan weer onmogelijk geworden. Boekhandel Mensing’s Caminada, befaamd om hun altijd uitstekende service, heeft deze taak vrijwillig overgenomen. Maar er klinkt ook een bemoedigend geluid vanuit een bevoegde instantie, de Centrale Bank.

In het Antilliaans Dagblad van 19 november 2022 komt een van de medewerkers van de Centrale Bank aan het woord, nadat zij onlangs aan de Universiteit van Leiden tot doctor is gepromoveerd. Zij zegt, dat zij haar kennis wil inzetten om verantwoord financieel gedrag te stimuleren, want financiële problemen hebben grote mentale gevolgen en kunnen uiteindelijk tot zelfmoord leiden. Als je diep in de financiële problemen zit, moet je hulp zoeken, adviseert zij en die wil zij graag geven. ,,Want”, zo zegt zij, ,,uiteindelijk gaat het erom, dat we mensen helpen om een gelukkiger, gezonder en succesvoller leven te leiden.”

Elisabeth Hollander,

Curaçao