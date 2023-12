Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

De mooiste foto van de week is die van een hurkende Dilan Yesilgöz bij Geert. Of knielt ze? De foto is gemaakt in het Nederlandse nepparlement en je ziet een dromerig starende Dilan.

Ze kijkt een beetje weg van een diep nadenkende Geert aan wie ze waarschijnlijk net een intrigerende vraag heeft gesteld. Of ze heeft hem iets spannends voorgelegd. Welke vraag? Die kan over veel kwesties gaan. Bijvoorbeeld of ze namens het nieuwe kabinet alvast een bloemetje naar de Noordpool moet sturen omdat ze daar de mooiste zomer uit hun geschiedenis hebben beleefd? Wat eigenlijk de hoofdstad van de Noordpool is en hoe de president heet? Dat het bloemetje wel op het juiste adres wordt afgeleverd.

Misschien vraagt ze of ijsberen ook bruin worden in het warme zonnetje. En of Geert het ook leuk vindt dat Groenland binnenkort weer een echt groen land is? En of IJsland nog wel IJsland mag blijven heten? Of het sowieso niet hartstikke goed is dat al dat zinloos bevroren water daar in die regio verdwijnt omdat Shell er dan veel gemakkelijker naar olie en gas kan boren? Maar we hebben in Dubai toch iets anders afgesproken? Dat waren woorden. Shell gaat over de daden. Ook leuk dat we zonder dat ijs simpeler naar Rusland kunnen varen. Daarna zal Dilan zo vlak naast Geert misschien wel mijmeren dat Rusland onze nieuwe bondgenoot is die Oekraïne binnenkort officieel als provincie toevoegt. Hoe heerlijk is het dat ene Joost Klein, onze deelnemer aan het komende Eurovisie Songfestival, al een muzikale ode aan het heerlijke Rusland heeft gebracht? Dom van het vorige kabinet dat ze dat nazistische Oekraïne zo lang gesteund hebben. Want zo noemt onze Vladimir het toch altijd? Misschien stelt ze Geert voorzichtig voor om Thierry tot onze man in Moskou te benoemen. Hij heeft die lieve Russen ook altijd gesteund en dat mag best beloond. En is het een goed idee om Poetin een bloemetje te sturen als hij de presidentsverkiezingen wint? Met nadruk op als, want die Russische verkiezingen kunnen nog hartstikke spannend worden.

Ja, onze Dilan heeft veel vragen en suggesties. Of het echt een oliekoekendomme motie was om die spreidingswet in de ijskast van de Eerste Kamer te leggen? Of er zo langzamerhand niet te veel ijskasten in Den Haag staan? Of het een goed idee is om een gigantisch koelhuis naast het Binnenhof te bouwen? En is er in dat koelhuis plek voor de vaccins voor de komende coronagolf? Pfizer moet ook leven. Of gaat Geert voor wappie? Die kans is groot.

Dan nog een vraagje: of hij ook denkt dat het met de meeste Nederlandse voetbalclubs internationaal niet zo lekker gaat omdat er in de teams te veel buitenlanders zitten? Alleen de oer-Hollandse, echte Nederlandse hooligans scoren nog. Die witten weten nog wat knokken is.

Dan vraagt ze fluisterzacht en besmuikt of Geert haar eigenlijk ook een politiek onbenul vindt. “Eerlijk zeggen”, stamelt ze. Of hij in de roddelgangen ook gehoord heeft dat Klaas Dijkhoff gepolst is om binnenkort de partij te redden? Domweg omdat de VVD anders een splinter wordt. En wat ze met haar Turkse paspoort moet doen? In welke ijskast? Oh ja, of de grote Geert haar de omvolkingstheorie nog eens wil uitleggen? Of kan ze dat beter aan Martin vragen?

Allemaal vragen van een onzeker meisje dat heel even dacht dat ze premier zou worden. En nu?

Nu zijn ze lekker met de informatie bezig en schijnen ze openlijk te steggelen over de grondwet. In een democratie steggelen over de grondwet. Een aan niemand uit te leggen situatie. Maar zelfs Omtzigt heeft er ogenschijnlijk geen moeite mee. Ondertussen gaat Wilders heerlijke kerstdagen tegemoet. Hij overweegt om de foto van Dilan en hemzelf als nieuwjaarskaart te gebruiken. De partijleider van de VVD bij hem op de hurken. Of op de knietjes? Dat kan je op het plaatje niet goed zien. Ik denk dat Geert het op knietjes houdt. Ik ben er stil van.

Bron: NRC Handelsblad