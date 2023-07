Column Youp | Holy Poly

Of het spannend is in Den Haag? Voor voormalig buschauffeur Fredje Teeven wel. Hij adviseert samen met Annemarie Jorritsma de belangrijkste goksites, die ongetwijfeld bijna allemaal eigendom zijn van geklofte VVD’ers.

Waarom Annemarie daarvoor gevraagd is? Je moet bloosloos kunnen liegen en dat kan zij als de beste. Zij heeft Mark nog opgeleid.

De VVD heeft zich een aantal jaren geleden sterk gemaakt voor de legalisering van het edele gokken en eerlijk is eerlijk: het is een enorm succes. Gelukzoekers raken massaal hun geld kwijt. Soms zelfs al hun geld, zodat ze op het eind geen leven meer hebben. RTL en SBS maken daar dan smaakvolle programma’s over. Failliete kneuzen zien bibberen in een of andere treurige afkickkliniek. Ik mag er zo graag naar kijken. Zo’n programma eindigt steevast met een bedrukt kijkende Martijn Krabbé-achtige presentator die het kabinet oproept om er iets aan te doen omdat het zo echt niet langer kan! Het gaat nog niet zover dat deze emotierommel rechtstreeks gesponsord wordt door Holland Casino of BetCity, maar in de reclameblokken doen ze natuurlijk wel vrolijk mee.

In zo’n commercial zie je kinderen blij naar hun telefoon kijken terwijl de gouden en zilveren confetti eruit spat omdat ze lekker veel gewonnen hebben. Daarom willen Fred en Annemarie ook dat kinderen zowel op de middelbare als op de basisschool hun telefoon in de klas bij zich mogen houden. Dan kunnen ze onder een saaie les een mobiel gokje wagen.

Waar deze week vooral op gegokt wordt? Beetje Tour, beetje Wimbledon, het aantal dooien bij Poetin en Zelensky, maar vooral wanneer Rutte IV valt. Of misschien is dat tobbende clubje inmiddels al gevallen.

Sommige politici vinden dat niet erg. Zo’n crisis is veel te druk. Nu weer lekker thuis, herenigd met het gezin. Vrijgezel Mark snapt dat niet.

Verder wordt er gegokt op de maand waarin Rutte V aantreedt. En hoeveel schandalen dat kabinet de komende vier jaar gaat overleven? Of krijgen we na de komende verkiezingen het eerste kabinet-Van der Plas en verdwijnt Mark naar Brussel? Misschien wel om Frans Timmermans bij te spijkeren. Deze lieverd moet echt weten dat niet elke zucht met windkracht 12 door de klimaatverandering komt. Doe maar rustig Frans. Alleen babbelen over dingen waar je echt verstand van hebt.

Zelf werd ik blij van de storm omdat ik ons volk weer eens ouderwets goed leerde kennen. Allereerst was iedereen boos op het KNMI omdat zij de Code Rood gaven op het moment dat de verzekeringsboeren de eerste claims al binnen hadden. Ook zo’n fenomeen: mensen die bij de eerste de beste van de waslijn gewaaide mottige boxer al Apeldoorn bellen.

Maar nu was iedereen verbolgen omdat ze overvallen waren door het slechte weer. Dat snap ik wel. Normaal strooit het KNMI dagelijks met een tsunami aan angsthazencodes in alle kleuren van de regenboog omdat ze niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, maar nu werden ze pas wakker toen alles al uren voorbij was. Het hardst moest ik lachen om de nieuwslezer die mij aanraadde om, terwijl de bomen bij ons in de straat de weg probeerden over te steken, niet met mijn caravan de lucht in te gaan. Op datzelfde moment landden er twee boedelbakken in de tuin van de directeur van het KNMI, die met zijn bladblazer zijn tuinkabouters schoon stond te blazen. Dat vond hij wel een coderoodmomentje.

Een keer in de eeuw hebben we zo’n spontane storm en dan gaat meteen alles mis. Niemand kan dan de goed ingestudeerde rampenplannen vinden. Alle deskundige coördinatoren zitten op dat moment namelijk net in de oriëntatievergadering van de Werkgroep Peuterwelzijn om voorzichtig af te tasten of er binnen het ministerie draagvlak is om zuigelingen op de crèche wel of geen telefoon bij zich te laten dragen. Of ze hadden een studiedag in een bos en alle wegen zijn versperd. En hun telefoontjes hadden ze ingeleverd. Survival heet dat.

Hoeveel bomen er totaal zijn omgewaaid? Ik gok 17.000.

Als ik het goed heb verdien ik een ton.

Bron: NRC Handelsblad