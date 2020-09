AntilliaansDagblad | Zeven nieuwe gevallen Covid-19 op Bonaire

Kralendijk – Er zijn gisteren zeven personen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal actieve gevallen van Covid-19 op 37.

Een deel van de nieuwe gevallen is gerelateerd aan bestaande clusters of casussen, van andere wordt dat nog onderzocht. De mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

Zaterdag kondigde gezaghebber Edison Rijna een ‘lichte’ lockdown aan. Ook Den Haag is gevraagd om voor Bonaire code oranje in te stellen. ,,Het reisadvies wordt voorlopig op advies van de gezaghebber aangepast. Vanaf vandaag geldt code oranje”, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren tegenover het dagblad De Telegraaf.

De krant meldde dat honderden toeristen moeten worden omgeboekt. Volgens touroperators kiezen veel Nederlanders ervoor om hun bestemming te laten veranderen in Curaçao. Zoals deze krant eerder meldde is de hotelsector woedend.

Bonaire Hotel and Tourism Association (Bonhata) spreekt van paniekvoetbal en een overtrokken reactie. Corendon-baas Steven van der Heijden vindt het volgens De Telegraaf een goed idee dat Bonaire even op oranje gaat. ,,Wij vragen onze klanten om te boeken naar Curaçao en de meesten vinden dat prima.”

De meningen zijn evenwel verdeeld. Toerismeconsulent Bous Scholts vindt dat het besluit is genomen zonder goed na te denken over de gevolgen. ,,Met de verplichte PCR-testen en alle andere preventieve maatregelen in de reissector zou een oranje advies niet nodig hoeven zijn”, aldus Scholts in De Telegraaf.

Bron: Antilliaans Dagblad