AntilliaansDagblad | ‘Winair in de kern gezond’

Den Haag – De hypothecaire lening van 3 miljoen dollar voor vliegmaatschappij Winair is niet zonder gedegen bedrijfseconomische analyse verleend. Winair is in de kern een gezond bedrijf, was de conclusie daarvan.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat antwoorden dat op vragen van het CDA en SP over de steun aan het luchtvaartbedrijf. Het waren de gevolgen van Covid-19 die het bedrijf in de problemen bracht en op grond daarvan is besloten tot de steun die zowel Winair (in juni 2020) als de regering van Sint Maarten (in december) had gevraagd.

Het Nederlandse kabinet krijgt als minderheidsaandeelhouder voor bijna 8 procent van Winair jaarlijks een verslag over de financiële prestaties van het bedrijf. De omzet is sinds 2015 met 15 procent gestegen. De laatste jaren wordt er, vooral door de gevolgen van orkaan Irma, geen winst gemaakt, maar voor 2017 was er een gezonde winst.

De Kamer krijgt bij de antwoorden een deel van de bedrijfseconomische analyse (fase B) vertrouwelijk, omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat. In het wel publieke deel (fase A) wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van Covid-19 voor de luchtvaart wereldwijd en Winair (officieel is de bedrijfsnaam Titan) in het bijzonder.

Daarin wordt de sociaaleconomische schade benadrukt voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius als Winair omvalt. Op deze routes zijn er geen alternatieve maatschappijen. Ook voor de zorg op Saba en Statia is Winair cruciaal.

Knops en Van Nieuwenhuizen leggen aan de Kamerleden uit dat er strenge voorwaarden zijn gesteld aan de lening, zoals het blijven vliegen op de essentiële routes en het niet uitkeren van bonussen. Dat het kabinet middelen beschikbaar stelt voor de wekelijkse vlucht op Bonaire vanuit Sint Eustatius is vanwege het belang van het handhaven van de verbindingen tijdens de crisis. Op deze route is geen concurrentie.

De bewindslieden zeggen dat het nog steeds de bedoeling is om een pilot uit te voeren met een ferryverbinding tussen de Bovenwindse Eilanden. Die zal worden uitgevoerd na het opheffen van de reisbeperkingen. Verder bekijkt het kabinet hoe de bereikbaarheid van Saba en Statia op de langere termijn kan worden geborgd.

