PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

Oranjestad – De vraag naar elektriciteit is in september extreem hoog. Het zogeheten piekrecord is drie keer gebroken: op 13, 14 en 15 september. De gevolgen van klimaatverandering zijn onmiskenbaar.

Elmar maakt dit bekend in een persbericht. Residentiële cliënten worden opgeroepen om meer bewust om te gaan met hun elektriciteit.

De piek in de vraag naar elektriciteit haalde op 13 september de 144,5 megawatt. Dat was al een record. Een dag later werd het record alweer verbroken, de vraag naar elektriciteit steeg naar 146,4 megawatt. De volgende dag werd het record voor de derde keer verbroken. Dit keer steeg de vraag naar elektra naar 151,1 megawatt.

Het gemiddelde in de vraag naar elektriciteit op Aruba is 98,3 megawatt. September is volgens Elmar altijd al een warme maand, waarin een hogere piek wordt bereikt. Elmar heeft de cijfers van de afgelopen jaren bekeken. In 2022 was de piek in de maand september 137,6 megawatt. In 2021 was de piek 128,1 megawatt en in 2020 registreerde Elmar een piek van 121,9 megawatt.

Met de actuele cijfers van 2023 blijkt dat de piek al vier achtereenvolgende jaren aan het stijgen is. Volgens Elmar is dit een duidelijk bewijs van klimaatverandering. ,,De temperatuur is constant aan het stijgen. Als eiland merken we de klimaatverandering duidelijk. De hogere temperaturen hebben niet alleen gevolgen voor het dagelijks leven, maar zorgen ook voor een druk op onze energie-infrastructuur. Aruba zit in een hittegolf en de snelle stijging van de vraag naar elektriciteit heeft impact op het netwerk”, aldus de verklaring.

Elmar stelt dat Aruba binnen de Caribische regio een van de ‘meest economische elektriciteitstarieven’ heeft. Met andere woorden, de prijs van elektriciteit is op Aruba lager dan op de andere eilanden. ,,Alle residentiële cliënten op Aruba betalen op dit moment een prijs die lager ligt dan de prijs die elektriciteit werkelijk kost.”

Het bedrijf wil betrouwbare en duurzame energie blijven leveren. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan projecten die de impact van de klimaatverandering moeten verminderen. Zo investeert Elmar in het uitbreiden van de transformator van 7 megawatt en worden de distributiekabels vernieuwd. Klanten worden gestimuleerd om meer bewust te zijn van hun energiegebruik. Zo kunnen lichten uit, kunnen huizen worden geïsoleerd en kan gebruik worden gemaakt van energiezuinige apparatuur.

