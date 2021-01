AntilliaansDagblad | Toerisme begon in 2020 nog zo veelbelovend

Willemstad – In toeristisch opzicht begon het jaar 2020 zeer goed voor Curaçao, maar vanaf medio maart zakte het toerisme als een pudding in elkaar.

Dat blijkt uit nadere bestudering door het Antilliaans Dagblad van de onlangs beschikbaar gestelde totaalcijfers van Curaçao Tourist Board (CTB).

Die laten zien dat januari en februari beter scoorden dan dezelfde maanden in 2019. Dat geldt voornamelijk voor wat betreft de zogeheten ‘stayover visitor arrivals’ (de verblijfstoeristen).

Zo registreerde CTB in januari 2020 in totaal 45.691 verblijfstoeristen (tegen 44.156 een jaar eerder). In februari werden 44.198 getelde (terwijl dat er in dezelfde maand in 2019 nog 41.148 waren). Veelbelovende cijfers aan het begin van het jaar.

Echter, februari was nog maar amper voorbij of twee weken later kondigde de Covid-19-crisis zich keihard aan. Het begon met de sluiting van de luchtgrenzen en maritieme grenzen, wat onmiddellijk effect had op zowel het verblijfstoerisme als het cruisetoerisme.

Ontving Curaçao in maart 2019 – de maand die nog altijd gerekend wordt tot het traditionele hoogseizoen – 41.866 verblijfsbezoekers uit het buitenland, werd 2020 afgesloten met slechts 18.596 toeristen die één of meer nachten verbleven.

De impact van de restrictieve Covid-19-maatregelen was het grootst in de drie daaropvolgende maanden. Nooit eerder registreerde Curaçao zo weinig toeristen. In april slechts 210 (het jaar ervoor 40.289). In mei een handvol meer met 217 (tegen 36.386 in dezelfde maand in het jaar 2019). En ook juni mocht met amper 947 verblijfstoeristen geen naam hebben (afgezet tegen 33.927 een jaar eerder).

Met het langzaamaan weer opengaan voor het luchtverkeer kwamen er in juli 8.195 ‘stayovers’, gevolgd door 9.227 in augustus en 10.420 in september. Maar het was al snel duidelijk dat dit bij lange na niet de aantallen waren van 2019.

Terwijl november nog 13.705 verblijfsgasten telden en de hoop was gevestigd op verder herstel in december, maakte ‘code oranje’ dat Curaçao door Nederland opgeplakt kreeg – inmiddels weer weggenomen – aan alle mogelijke illusies snel een einde: er kwamen uiteindelijk 9.909 bezoekers voor een of meer nachten, maar dat was slechts een fractie van de 44.534 die de topmaand in 2019 opleverde.

Hetzelfde beeld is te zien bij de ‘stayover nights’. In januari 2020 ging het om 437.367 overnachtingen (vergeleken met 416.019 een jaar daarvoor). En in februari om 393.429 (tegenover 374.854 in februari 2019). Een duidelijk opwaartse trend. Maar in maart was het feestje voorbij toen met 163.240 overnachtingen nog niet de helft van een jaar eerder werd gerealiseerd.

In april, mei en juni waren de nog wel opengebleven hotels, resorts en appartementen nagenoeg leeg, met als dieptepunt 1.597 overnachtingen in mei; nog geen half procent van de 305.803 van de vergelijkbare maand in 2019. Kort daarop sloot onder meer Santa Barbara Beach Resort voorlopig permanent de deuren, met massaontslag als gevolg, waarna vlak voor de jaarwisseling bekend werd dat Sandals het complex overneemt (maar het luxehotel is voorlopig nog dicht).

Bij de zogeheten ‘daytrippers’ vrijwel hetzelfde beeld, met als triest dieptepunt dat in april 2020 welgeteld één dagjesbezoeker in de statistieken van het toeristenbureau CTB vermeld staat (normaal telt Curaçao maandelijks 1.300 tot 2.000 daytrippers per maand).

Met het cruisetoerisme was het in 2020 ook in één klap einde oefening en dat is nog steeds het geval. Januari begon goed met 116.314 cruisepassagiers, gevolgd door februari met 91.873 (dat waren er respectievelijk 120.358 en 81.839 in januari en februari 2019). Daar was in maart vorig jaar met 47.846 cruisetoeristen nog maar circa de helft van over.

Vanaf toen lagen de imposante cruiseschepen wel aan beide megapieren voor de havenmond, langs de diverse werven in de Sint Annabaai, zelfs aan de jetties van de Isla-raffinaderij in het Schottegat, evenals bij Bullenbaai en Caracasbaai.

Maar schijn bedriegt; ze lagen er werkloos bij, wachtend op betere tijden. Want vanaf april tot en met december kwamen er nul komma nul cruisetoeristen (terwijl in cruisetopmaand december 2019 nog 128.795 cruisepassagiers Curaçao aandeden).

Dit is het verhaal van het Curaçaose toerisme in statistieken in het jaar dat de coronacrisis onverbiddelijk toesloeg. Hoewel nog niet uitgedrukt in zwaar tegenvallende financiële opbrengsten, bezettingsgraden, banenverlies en fors verminderde deviezeninkomsten, laat de impact zich raden: ongekend.

