NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

Kralendijk – Het Yarari-reservaat is nu wettelijk ingesteld als natuurpark door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) noemt dit een belangrijke mijlpaal in het behoud van de zee in het Caribisch gebied.

Waarschijnlijk kennen niet veel mensen de naam van het natuurpark dat de territoriale wateren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba omvat. Het Yarari-reservaat werd opgericht in 2015 rond de eilanden Saba en Bonaire en is sinds 2018 uitgebreid naar Sint Eustatius. Het woord ‘Yarari’ komt uit de Taino-indiaanse taal en betekent ‘een fijne plek’. Voor deze naam is gekozen omdat dit gebied bedoeld is als ‘een fijne plek’ voor de 20 verschillende zeezoogdieren en meer dan 30 soorten haaien en roggen die in de wateren van het Nederlandse Caribisch gebied leven. Deze soorten zijn afhankelijk van het netwerk van onderling verbonden leefgebieden dat zich over de regio uitstrekt voor vitale jacht-, voortplantings- en kalfgebieden.

Een van de kerndoelstellingen van de oprichting van het Yarari-reservaat is een betere bescherming van deze megafauna. ,,Zeezoogdieren, haaien en roggen spelen allemaal een cruciale rol in het delicate evenwicht van mariene ecosystemen. Door deze wateren aan te wijzen als natuurpark kunnen strengere regels en maatregelen worden getroffen om deze leefgebieden veilig te stellen”, aldus DCNA.

Dit betekent onder meer het creëren van aangewezen zones waar menselijke activiteit beperkt is om verstoringen voor deze dieren tijdens hun kritieke broed- en voederseizoenen tot een minimum te beperken. Een betere bescherming zal volgens de natuurbeschermingsorganisatie ook helpen de visserij en andere potentieel schadelijke activiteiten in het natuurpark te beperken. De wijzigingen zijn verwerkt in het vernieuwde Visserijbesluit BES.

Het Yarari-reservaat is volgens DCNA niet alleen een bewijs van de schoonheid van de eilanden, maar ook een belofte aan toekomstige generaties dat de wonderen van onze oceanen nog jaren zullen voortduren.

Bron: Antilliaans Dagblad