AntilliaansDagblad | ‘Situatie veel ernstiger op Bonaire’

Kralendijk – Het aantal besmettingen met Covid-19 neemt de laatste week in rap tempo toe. Zo snel dat gezaghebber Edison Rijna heeft besloten om het risiconiveau op te schalen van niveau 3 (dreigend) naar niveau 5 (zeer ernstig).

Hiermee is Bonaire een niveau verwijderd van een volledige lockdown.

De situatie is volgens Rijna ernstiger dan de vorige keer. ,,Er zijn meerdere clusters, meerdere onbekende bronnen en de verspreiding lijkt sneller te gaan. Daarnaast neemt de druk op de zorg toe door een aantal besmettingen onder het personeel van Fundashon Mariadal.

Er moeten ingrijpende maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid onder de bevolking”, aldus de gezaghebber in de gisterochtend gehouden persconferentie. Hij maakte onder meer bekend dat iemand die vanaf maandag 8 maart naar Curaçao op en neer reist, bij terugkomst een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien.

De strengere maatregelen zijn gistermiddag om 18.00 uur ingegaan en duren tot 19 maart.

Risiconiveau 5 houdt in dat het contact met andere mensen beperkt wordt. Zo mag er maar één persoon van een ander huishouden op bezoek komen en wordt iedereen dringend gevraagd om vanuit huis te werken. Deze maatregelen lijken logisch aangezien de besmettingen vooral plaatsvinden op het werk, tussen huisgenoten of tussen vrienden. Maar ook in het uitgaansleven stijgt het aantal besmettingen. De horeca is vanaf gisteren dicht, maar mag tot 22.00 uur afhaalmaaltijden leveren.

In februari zijn in totaal 49 positieve gevallen van Covid-19 gemeld, waarvan er inmiddels 38 zijn hersteld. In maart zijn er in 5 dagen al 57 nieuwe besmettingen vastgesteld. De groep van 30- tot 39-jarigen laat verreweg de meeste besmettingen noteren en mensen blijven vaak doorwerken terwijl er klachten zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid zegt nog niet zeker te weten of een van de nieuwe varianten van het virus op Bonaire is, maar de snelheid waarmee de verspreiding plaatsvindt doet dit wel vermoeden.

,,We hebben testen doorgestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maar daarvan zijn de uitslagen nog niet binnen”, aldus dokter Marian Luinstra-Passchier.

Er zijn nog weinig ziekenhuisopnames, maar de druk op de zorg neemt toe doordat er meerdere zorgmedewerkers van Fundashon Mariadal positief zijn getest en er, als gevolg daarvan, collega’s in quarantaine moeten. Een andere cluster is de gevangenis waar ook een aantal medewerkers besmet is geraakt. De veiligheid in het ziekenhuis en de gevangenis zijn volgens Luinstra-Passchier gewaarborgd en het testcentrum kan het stijgende aantal aanmeldingen goed verwerken.

Tijdens de persconferentie bleek er onduidelijkheid over wanneer fysiotherapie wel of niet door mag gaan. Alleen met een medische indicatie gaan, volgens de gezaghebber, de behandelingen gewoon door.

www.bonairecrisis.com

Bron: Antilliaans Dagblad