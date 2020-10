AntilliaansDagblad | Nog zeker 3 maanden ondersteuning op Aruba

Oranjestad – De regering van Aruba heeft besloten om in elk geval tot het einde van het jaar bedrijven te blijven ondersteunen.

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte gisteren in een nationale toespraak bekend dat het steunprogramma Fase, de loonsubsidie en MKB-steun zeker tot eind december ongewijzigd blijven.

Met de bekendmaking wil de premier rust brengen en perspectief bieden aan bedrijven. Ze sprak een woord van dank uit aan het adres van de personen en instellingen die de regering onlangs geld hebben geleend. ,,Dat geeft de overheid de financiële ruimte om aan de verplichtingen te voldoen en houdt zo het onderwijs, de zorg en de veiligheid overeind.”

Wever-Croes vertelde dat de onderhandelingen met Nederland over financiële steun nog steeds gaande zijn. ,,We zijn het niet steeds met elkaar eens, maar de onderhandelingen gaan goed, in een sfeer van respect voor elkaar.” Mede namens haar collega-ministers beloofde ze te blijven strijden om de crisis te boven te komen.

Ze riep de bevolking op om tolerant te zijn ten opzichte van elkaar en elkaar waar nodig te helpen. ,,Dit land is van ons. Wij hebben samen de taak om ons land vooruit te helpen. Laten we onze verschillen aan de kant schuiven en ons richten op een gezamenlijk doel: vooruitgang voor Aruba.”

Bron: Antilliaans Dagblad