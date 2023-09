DH | Infant dies at Statia daycare

Oranjestad – De voorwaarden die Nederland aan Aruba wil opleggen om de coronaschuld van 916 miljoen florin te herfinancieren, zijn volgens minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) ‘niet eerlijk’. ,,Nederland wil geld verdienen aan Aruba. Dat gaat in tegen het Statuut.”

aruwinstWever-Croes gaf tijdens een persconferentie uitgebreide toelichting op het actuele thema van de herfinanciering. In oktober verloopt de lening van 916 miljoen florin en dan moet Aruba beginnen met terugbetalen of de lening herfinancieren.

Nederland is volgens de premier bereid om te herfinancieren.

,,Nederland stelt een herfinanciering voor met een looptijd van 20 jaar, tegen een rente van 6 tot 8 procent. Om het geld aan Aruba te kunnen herfinancieren, zal Nederland het geld zelf gaan lenen op de internationale markt. Dat is echter tegen een rentepercentage van 3 procent. Als Aruba 6 tot 8 procent rente aan Nederland moet betalen, maakt Nederland dus minimaal 3 procent winst op de herfinanciering aan Aruba. Met een looptijd van 20 jaar betekent dit dat Nederland meer dan 300 miljoen florin aan ons verdient. Dit is geld van de Arubaanse belastingbetaler.”

De premier is duidelijk over het standpunt van de regering. ,,Deze manier van denken helpt ons helemaal niet. Het gaat ook in tegen het Statuut. Want als Nederland Aruba wil helpen, dan verlaagt ze de rente.”

Nederland heeft aangegeven dat ze bereid is om de rente tot 3,2 procent te verlagen. Daar wordt echter als voorwaarde aan verbonden dat Aruba het financieel toezicht vastlegt in een Rijkswet. ,,De regering en het parlement moeten in het voorstel van Nederland akkoord gaan met de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft).”

Wever-Croes legt uit dat dit de situatie sinds 2010 is op St. Maarten en Curaçao. ,,Wij hebben Nederland al meerdere keren uitgelegd dat de regering geen vertrouwen heeft dat een Rijkswet op Aruba zal functioneren. Het zal de economie breken en de groei van het land hinderen. Dat zien we sinds 2010 op St. Maarten en Curaçao gebeuren.” Een andere reden waarom Aruba dit niet ziet zitten, is dat de schuld van Curaçao en St Maarten werd kwijtgescholden toen ze akkoord gingen met de Rijkswet. Maar Aruba krijgt geen kwijtschelding.

,,Aruba is een autonoom land. We zijn het enige land in het Koninkrijk met een overschot op de begroting en we betalen onze schulden. Onze nationale schuld is gedaald van 96,6 procent in 2022 naar 88,3 procent in 2023. Dit zal in 2024 verder dalen naar 82 procent. We willen deze ontwikkeling niet breken, want we willen onze economie niet breken.”

De Algemene Rekenkamer in Nederland heeft intussen al geconcludeerd dat de Rijkswet de twee andere Caribische eilanden hindert. Nederland heeft het verzoek gekregen om de RAft te evalueren. Dat is volgens de premier nog niet gebeurd. Aruba heeft ook om een evaluatie gevraagd van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en het College Aruba financieel toezicht (CAft). Aruba wil pas na deze evaluaties een keuze maken.

Bron: Antilliaans Dagblad