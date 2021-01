AntilliaansDagblad | Minder vluchten vanuit regio naar Aruba

Oranjestad – Het aantal vluchten vanuit Panama en Bogota naar Aruba neemt de komende tijd af. Er zijn onvoldoende reizigers om de hogere frequentie vol te houden.

De sluiting van de grens met Brazilië heeft zoals verwacht invloed gehad op de frequenties van de Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, aangezien deze vluchten ook passagiers van de Braziliaanse markt via hun gateways in Colombia en Panama naar Aruba vervoeren. De regering besloot onlangs om de grens met Brazilië te sluiten, omdat dat land wordt bestempeld als een hoogrisicogebied wat betreft Covid-19.

Een aantal luchtvaarmaatschappijen uit de Latijns-Amerikaanse regio hebben besloten om in de maanden februari en maart minder vaak op en neer te vliegen. Copa, momenteel actief met drie vluchten per week uit Panama City, Panama, schrapt een van die vluchten, met ingang van 1 februari. Die gaan op maandag en op zaterdag. Avianca, opererend vanuit Bogota, Colombia zal drie wekelijkse vluchten blijven uitvoeren in februari 2021, op woensdag, vrijdag en zaterdag.

In maart 2021 brengt Avianca het aantal wekelijkse vluchten omlaag naar twee, te weten op vrijdag en zaterdag. Wingo bevestigde voorlopig nog twee wekelijkse vluchten in de planning te hebben voor het gehele jaar 2021, maar sluit niet uit dat dat nog verandert.

Aruba is momenteel open voor toeristen uit de hele wereld, behalve voor Brazilië, Venezuela en Peru.

Bron: Antilliaans Dagblad