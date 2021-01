AntilliaansDagblad | Meer vluchten binnen regio

Willemstad – Het vliegverkeer binnen de regio lijkt weer op te pakken. Na Avianca zullen deze maand meer luchtvaartmaatschappijen vluchten vanuit Colombia gaan uitvoeren op Curaçao. Ook komt het commerciële vliegverkeer met Santa Domingo en Panama weer op gang.

Dat blijkt uit een publicatie van Curaçao Airport Partners (CAP), de exploitant van de Curaçaose luchthaven Hato. Het gaat om rechtstreekse vluchten. Avianca vliegt sinds 2 januari weer op zaterdag en zondag vanuit Bogota naar Curaçao. Eind deze maand, vanaf 27 januari, komen daar nog twee vluchten per week bij die door de maatschappij Wingo worden uitgevoerd.

Dan zijn er ook vluchten tussen Curaçao en de Colombiaanse stad Barranquilla die met ingang van 25 januari worden uitgevoerd door EZ Air. Vorige week was ook de eerste vlucht van Sky High vanuit de Dominicaanse Republiek. Sky High komt een keer per week met een toestel vanuit Santo Domingo naar Curaçao.

Vanaf 27 januari sluit de maatschappij Air Century zich aan met nog een wekelijkse vlucht vanuit de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Luchtvaartmaatschappij Copa Airlines sluit voorlopig de rij en begint op 1 februari twee keer per week met rechtstreekse vluchten tussen Panama en Curaçao.

In het algemeen luidt het advies aan reizigers met de luchtvaartmaatschappij en het land van bestemming te checken aan welke vereisten moet worden voldaan voorafgaande aan de reis in verband met de coronamaatregelen.

,,Jammer genoeg verschilt het toelatingsbeleid per land voor reizigers die in Curaçao op het vliegtuig stappen”, zegt Peggy Croes, chief commercial officer (cco) bij CAP, desgevraagd. ,,Reizigers naar Curaçao uit landen die niet op de door de regering afgegeven low-risk-lijst voorkomen, zijn verplicht een negatieve PCR-test te overhandigen.”

Omdat het beleid van Curaçao, maar ook van andere landen ieder moment kan veranderen, is het belangrijk na te gaan wat de actuele voorwaarden zijn. Op dit moment worden Colombia, Panama en de Dominicaanse Republiek beschouwd als landen met een hoog besmettingsrisico. Reizigers moeten voordat zij in het vliegtuig naar Curaçao stappen een negatieve PCR-test kunnen overleggen en de Passenger Locator Card (PLC) hebben ingevuld.

Sinds 1 januari maakt de Curaçaose overheid onderscheid in landen met een hoog en met een laag risico wat betreft besmetting met het coronavirus. Wie vertrekt uit een land met een laag risico, hoeft alleen een Passenger Locator Card in te vullen via www.dicardcuracao.com.

Dat zijn op dit moment: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bermuda, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Dominica, Grenada, Montserrat, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Sint Maarten, St. Eustatius, St. Vincent & Grenadines en Turks & Caicoseilanden.

Bron: Antilliaans Dagblad