NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

Minister tijdens SiGMA Curaçao-conferentie online gaming

Willemstad – ,,De LOK (Landsverordening op de kansspelen) biedt het vangnet dat wij zo hard nodig hebben”, aldus Financiënminister Javier Silvania (MFK) gistermiddag in zijn speech in verband met de SiGMA Curaçao-conferentie deze week in Marriott Resort Curaçao.

Sigma3Het gaat hierbij om de toekomst van de online gamingindustrie van Curaçao, volgens de bewindsman wereldwijd ‘het grootste rechtsgebied qua aantal operators’. Hij wil naar eigen zeggen ‘op een doorzichtige, verantwoorde en welvarende wijze vormgeven aan de toekomst van Curaçao als rechtsgebied’.

Aan degenen die zich zorgen maken over deze LOK-wetgeving, zegt Silvania: ,,Ik begrijp u.” Veranderingen kunnen altijd rekenen op scepticisme, meent hij, ‘vooral wanneer zij een effect hebben op reeds lang bestaande praktijken’. ,,Ik wil echter aan alle operators laten weten dat het niet onze bedoeling is de industrie te ontwrichten, maar juist om die te verheffen.”

Het einddoel is, aldus de minister, ‘streven naar een welvarend Curaçao’. Daarom ging hij in zijn toespraak in op de ‘drie fundamentele redenen’ waarom volgens hem de nieuwe wetgeving en de nieuwe procedures niet alleen goed zijn voor Curaçao als kansspelrechtsgebied, maar ook voor Curaçao als Land.

Silvania hield de aanwezigen voor dat het hem gaat om de economische voordelen, de maatschappelijke voordelen en de voordelen voor de Curaçaose reputatie. Economisch gezien, vertelt de bewindsman, is het onbestaanbaar dat Curaçao ‘als het grootste rechtsgebied qua aantal operators’ slechts 250.000 euro (een half miljoen gulden) overhoudt aan online gaming, terwijl de Malta Gaming Authority vorig jaar 82 miljoen euro (ruim 160 miljoen gulden) aan vergunningsinkomsten meldt.

Hij spreekt over een ‘cijfercontrast dat een ontnuchterend inzicht biedt’. ,,Wil Curaçao het land blijven waar mensen naartoe gaan voor goedkope en makkelijke vergunningen, of wil Curaçao de lat hoger leggen; meer inkomsten krijgen en tegelijk wellicht ook meer bescherming en grotere voordelen bieden aan de operators en de mensen die op het eiland wonen?”

SiGMA Curaçao is volgens het ministerie van Financiën ‘een mijlpaalevenement’ en heeft ‘de unieke onderscheiding dat het het eerste officiële branche-evenement ooit is dat op ons eiland wordt georganiseerd’. ,,Dit is vooral schrijnend gezien het feit dat Curaçao de allereerste jurisdictie was die iGaming-licenties uitreikte en een cruciale speler is in de wereldwijde arena.”

SiGMA organiseert jaarlijks zes conferenties en tentoonstellingen; in zowel gevestigde markten voor de gokindustrie als in de opkomende rechtsgebieden. Financiën: ,,Hun beslissing om een evenement op Curaçao te organiseren, onderstreept de omvang en het belang van de positieve veranderingen in onze jurisdictiestatus binnen het algemene verhaal van de wereldwijde industrie.”

Na de toespraak was het de beurt aan leden van het team dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opstellen van de wetgeving, evenals vertegenwoordigers van de Gaming Control Board (GCB), die onderdelen van de veranderingen in het spellandschap presenteerden. Een breed scala aan onderwerpen werd behandeld, waaronder LOK maar ook ‘anti-money laundering’ (AML) en verantwoord spelen.

Verder kwamen gisteren experts uit de industrie aan bod, evenals bestaande exploitanten van kansspelen, om de implicaties en betekenis van de LOK-wetgeving vanuit een operationeel perspectief te bespreken. Ook organiseerde de iGaming Academy voor lokale personen de gratis trainingssessie ‘Introductie tot iGaming’. Het gaat volgens het ministerie alles bij elkaar opgeteld om ‘de evolutie en revitalisering van Curaçao als een jurisdictie van wereldklasse’.

‘Online-kansspelindustrie Curaçao verheffen’…

Bron: Antilliaans Dagblad