AntilliaansDagblad | Land Aruba heeft meer geld nodig

Oranjestad – Nadat Aruba vorige week al twee obligatieleningen uitschreef, een duale emissie van 60 miljoen florin en 60 miljoen dollar, zijn gisteren twee nieuwe leningen van het Land Aruba aangekondigd: ditmaal voor 40 miljoen florin en voor 50 miljoen dollar.

De eerste serie had als uiterste inschrijfdatum afgelopen dinsdag 22 september. De opbrengst daarvan is nog niet bekend. De nieuwe obligatieleningen hebben vandaag, 25 september, 16.00 uur als ‘cutoff time’. Het was eerst niet duidelijk of de nieuwe emissies aanvullend zijn of in plaats van die van vorige week.

Desgevraagd geeft minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën aan dat de florin-emissies bij elkaar worden opgeteld: dus samen 100 miljoen florin. De nieuwe dollar-emissie komt in plaats van de oude: 50 miljoen dollar dus. ,,Maandag geef ik meer uitleg”, zegt ze tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Dan weet ik ook wat de uitkomst is.”

Ook voor de nieuwe obligatieleningen wordt ingezet op 5,3 procent rente met een looptijd van zeven jaar. Het kabinet-Wever-Croes had eerder voor in totaal maximaal 400 miljoen florin groen licht gegeven. In een nieuw Landsbesluit is er ruimte verstrekt tot 325 miljoen (tegen 5,5 procent rente en een looptijd van acht jaar).

Aruba heeft gekozen voor een duale obligatie emissie in florins en daarnaast ook in Amerikaanse dollars ‘om de lokale markt qua deviezen te beschermen’. Aldus minister Maduro op vragen van deze krant. De redactie had de vragen gesteld aan de bankiersvereniging en aan de Centrale Bank van Aruba (CBA), maar beide verwijzen naar de bewindsvrouw van Financiën.

Maduro is ook gevraagd ‘in hoeverre de US dollars ook échte harde Amerikaanse dollars – gegarandeerd dus – zijn of ‘Arubaanse’ dollars’. Dit laatste tegen de achtergrond dat ingezetenen op Aruba, maar ook op Curaçao en Sint Maarten, weliswaar dollarrekeningen kunnen aanhouden, maar dat deze feitelijk florins en guldens zijn; bijvoorbeeld in het ernstige geval van een devaluatie. Dit is anders met dollarrekeningen op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

,,Arubaanse dollars bestaan niet. Het zijn gewone Amerikaanse dollars”, zegt Maduro, die er snel aan toevoegt: ,,Er is geen indicatie voor een eventuele devaluatie van de florin op Aruba.” En ter algemene toelichting op de vraag waarom een dollar-emissie:

,,De dollar-obligatielening maakt het mogelijk dat ook instellingen buiten Aruba, maar binnen het Koninkrijk, mee kunnen doen.” Volgens Maduro ‘gaat het goed’ met de inschrijvingen en ze spreekt een ‘dankwoord uit aan iedereen die op de uitnodiging is ingegaan’

