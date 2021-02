AntilliaansDagblad | ‘I am a piece of art’

Excel Arts Academy is vol goede moed het jaar 2021 gestart. Op 31 januari is via sociale media stilgestaan bij de Internationale Dag voor de Kunst.

Door middel van verschillende foto’s die gemaakt zijn in de stad, wordt inzicht gegeven in het potentieel van de kunstschool.

Met het thema ‘I am a piece of art’ wil het instituut anderen inspireren en de eigenwaarde stimuleren. Dans, zang, toneel en circus zijn samengekomen en hebben geleid tot een gezamenlijk ‘kunstwerk’.

Foto Excel Arts Academy

Bron: Antilliaans Dagblad