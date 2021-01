AntilliaansDagblad | Hoge strafeisen in fatale ontvoeringszaak

Willemstad – In de ontvoeringszaak waarbij vorig jaar de 50-jarige Venezolaan Angel Alexander Barrios Rodriquez om het leven kwam – hij werd levend begraven – zijn gevangenisstraffen geëist van 27 en 18 jaar.

Opvallend is dat de hoofdverdachte Mauricio O. een straf van 18 jaar tegen zich geëist zag en niet 27, omdat hij meegewerkt heeft aan het onderzoek. De zaak kwam deze week voor het gerecht en daaruit bleek dat er tien verschillende personen bij betrokken waren. Een van de verdachten is vrijgesproken.

De hoofdverdachten zijn Mauricio O., Oscar de la R., Lino Z., Jose M., Jose C., Jose P.M., George O., Orbis P., Pedro R. en Yonth T.V. De ontvoering kwam aan het licht nadat er bij Dam Pretu een uitgebrande auto gevonden werd. Deze auto bleek van de zakenman Rodriquez te zijn, naar wie begin februari een zoektocht gestart werd.

Uit het politiebericht wordt duidelijk dat hij op 7 februari 2020 omstreeks 11.30 uur in de omgeving van de Jan Noorduynweg voor het laatst gezien was. Mauricio was een werknemer van hem en had geld van hem gestolen met een vervalste kaart. Samen met anderen beraamde hij het ontvoeringsplan en beloofde een beloning van 20.000 gulden. Hij liet een gat graven op een ‘finka’ bij Sint Joris.

Mauricio heeft uiteindelijk zelf de politie naar deze plek geleid. George O. Jose C., Lino Z. en nog twee anderen kregen 27 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Bron: Antilliaans Dagblad van 22 januari 2021