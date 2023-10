Telegraaf | Joran opgelucht na biecht: ’Iemand die twee meisjes om het leven brengt is niet helemaal normaal’

Na goed doorstaan toets Ennia-akkoord direct lagere rente

Willemstad/Den Haag – De regering van Curaçao in Fòrti heeft alsnog ‘onvoorwaardelijk ingestemd’ met de leenovereenkomst met Nederland in verband met de herfinanciering van de coronaleningen.

Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer, die vandaag de begroting Koninkrijksrelaties voor 2024 behandelt. In de brief staat ze ook stil bij het heikele punt van de hogere rente (5,1 procent) die Curaçao vooralsnog betaalt dan Sint Maarten (3,4 procent) omdat Nederland daarvoor als voorwaarde heeft gesteld dat er overeenstemming moet zijn over de aanpak van de Ennia-problematiek.

,,In de gesprekken die ik de afgelopen dagen heb gevoerd met de regering van Curaçao, is mij duidelijk geworden dat zij tempo willen maken met de uitwerking van een Ennia-akkoord. Zij willen zo snel mogelijk naar een lagere rente en een langjarige herfinanciering.”

En, zo stelt Van Huffelen: ,,Daarbij hebben zij de zorg geuit dat de beoordeling van een akkoord door Nederlandse experts voor vertraging zal zorgen. Hoe langer de huidige leenovereenkomst immers van kracht blijft, hoe duurder dit voor Curaçao is. Ik heb Curaçao daarom toegezegd dat die beoordeling zo spoedig mogelijk na de presentatie van een akkoord zal worden uitgevoerd.”

Ook is met elkaar afgesproken dat de tijd die de Nederlandse experts nodig hebben, niet tot extra kosten zal leiden voor Curaçao: ,,Wanneer de beoordeling heeft plaatsgevonden en tot een positief oordeel heeft geleid, zal de lagere rente met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment dat het akkoord aan ons is aangeboden.”

Kortom: de toets door Nederland van het door Curaçao uit te werken afwikkelingsscenario van Ennia blijft, maar de rente over de 911 miljoen aan coronaleningen zal zo spoedig mogelijk worden teruggebracht van 5,1 procent naar 3,4 procent.

De staatssecretaris is ‘blij dat we dit resultaat hebben kunnen bereiken’, volgens haar ‘doordat het ons is gelukt om met elkaar in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren’. ,,Ik kijk uit naar een spoedig akkoord over Ennia, zodat er zo snel mogelijk definitief duidelijkheid komt voor alle inwoners van Curaçao en Sint Maarten die hier hun pensioen hebben afgesloten.”

Rond 10 oktober – de datum waarop de covidleningen aan Curaçao (911 miljoen), Aruba (915,5 miljoen) en Sint Maarten (316,5 miljoen) verliepen is de Kamer meermaals geïnformeerd over de stand van zaken. Waar Van Huffelen op 11 oktober kon informeren dat Aruba en Sint Maarten het aanbod van Nederland hadden geaccepteerd en de herfinanciering tot stand was gekomen, moest zij voor wat betreft Curaçao ‘een slag om de arm houden’.

,,Ik kan u nu mededelen dat ook met Curaçao een geldige leenovereenkomst tot stand is gekomen”, waarmee de herfinanciering voor Curaçao in principe voor de duur van één jaar is geregeld. Het uitblijven van een akkoord over Ennia had tot gevolg dat Curaçao een kortlopende herfinanciering tegen een rente van 5,1% procent was aangeboden.

,,Dit kan worden omgezet in een langjarige lening tegen de rente die Nederland betaalt met een kleine risico-opslag, zodra er alsnog een financieel solide en duurzaam akkoord ligt over de oplossing voor Ennia.”

Zolang beide landen geen lening bij Nederland nodig hebben voor een afwikkeling van Ennia, is Nederland bij dat akkoord geen partij. Wel vindt de staatssecretaris het noodzakelijk dat door Nederlandse experts wordt beoordeeld of een tussen de betrokken partijen tot stand gekomen akkoord inderdaad voldoende solide en duurzaam is en hiermee de risico’s voor de begrotingen van beide landen voldoende beperkt zijn, alvorens overgegaan kan worden tot een langjarige herfinanciering tegen een gunstigere rente.

Vanuit met name MFK-hoek in de MFK/PNP-regering kwam er de afgelopen dagen forse kritiek op Van Huffelen, die heftige verwijten toegeslingerd kreeg. Met name minister Charles Cooper (MFK) stelde dat Nederland ‘de pot op kan’, maar nu is het aan Curaçao zelf: hoe sneller er een gedragen akkoord ligt, hoe eerder de lagere rente ingaat.

Bron: Antilliaans Dagblad