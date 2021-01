AntilliaansDagblad | Carnaval op St Maarten kan doorgaan

Philipsburg – De regering van Sint Maarten is ervan overtuigd dat de gezondheidsprotocollen die door de Sint Maarten Carnaval Ontwikkelingsstichting (SCDF) worden uitgevoerd ervoor zullen zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd.

De stichting krijgt daarom groen licht om door te gaan met de planning en uitvoering van het carnaval op 30 april 2021.

Zo meldde The Daily Herald afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad. De kanttekening die het kabinet meegeeft is dat wanneer de Covid-19-situatie op het eiland verslechtert, carnaval 2021 nog steeds kan worden geannuleerd.

Tijdens de evenementen en optochten moeten strikte covid-gezondheidsprotocollen worden nageleefd. De langverwachte Jouvert Morning-parade, inclusief de jump-ups, kan niet doorgaan, aangezien deze evenementen een te groot gezondheidsrisico met zich meebrengen wat betreft besmetting en verspreiding. Verder geldt er een beperking voor het aantal personen dat evenementen in het Festivaldorp bijwoont.

Om de naleving van de protocollen te controleren, moet SCDF dagelijkse updates indienen bij de ministerraad. In de tussentijd zal SCDF beginnen aan een intensieve informatie- en bewustmakingscampagne die binnenkort van start zal gaan. ,,De regering maakt zich zorgen over de organisatie van grote evenementen, maar de verwachting is dat het infectieniveau van het virus in de maanden maart en april anders zal zijn als gevolg van intensievere tests die nog steeds aan de gang zijn en de verwachte vaccins midden februari”, zegt SCDF.

Tot slot is afgesproken dat wanneer het carnaval op 30 april moet worden geannuleerd vanwege een te hoge belasting op de gezondheidszorg door toegenomen coronabesmettingen, de regering van Sint Maarten niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor enig verlies van inkomsten en investeringen.

Bron: Antilliaans Dagblad