AntilliaansDagblad | Buurtinitiatief Playa Fòrti

Willemstad – Een groep bewoners van Westpunt wil het strand Playa Fòrti ontwikkelen door de buurtbewoners zelf te laten deelnemen in de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt is dat het authentieke karakter van het strand behouden blijft.

Het verzoek voor een vergunning in de vorm van een ontwikkelingsplan met een begeleidende brief is ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Dat heeft Gabriel Murray, sectordirecteur Landbouw, Milieu en Natuur (LMN), donderdag 24 september desgevraagd bevestigd. ,,Het verzoek is in behandeling genomen.”

De bedoeling is dat het strand aantrekkelijker wordt gemaakt voor de buurt en bezoekers, maar dat authenticiteit behouden blijft. Daarom staat de traditie van vissen met vissersboten en visnetten centraal in de plannen. Bewoners van de buurt zullen de activiteiten uitvoeren. Het project beslaat twee fases van ieder ongeveer een half jaar, afhankelijk van ‘de economische situatie en overige gevolgen van de pandemie’.

In de eerste zes maanden wordt begonnen met de verhuur van snorkelsets, parasols, strandstoelen, kano’s en stand-up paddle (sup-)planken. Ook zullen boottochten worden aangeboden om mensen kennis te laten maken met de traditionele manier van vissen. In dit eerste halfjaar zullen zeven tot negen medewerkers in dienst worden genomen voor klusjes, schoonmaakwerkzaamheden en de activiteiten.

De Fundashon Desaroyo Playanan Westpunt (FDPW) heeft de kosten van deze eerste fase begroot op 9.200 gulden voor de aanschaf van strandstoelen, kano’s en sup-planken en voor het aanleggen van douchefaciliteiten en een afdak voor de verhuur van strandbenodigdheden. Die ‘initiële investering’ wordt door een groep buurtbewoners ‘aan FDPW ter beschikking gesteld in de vorm van een renteloze lening voor langere termijn’.

De tweede fase biedt werkgelegenheid aan nog eens zeven buurtbewoners. Het gaat dan om masseurs, handverzorgers en kappers gespecialiseerd in bijvoorbeeld het invlechten van haar. De stichting gaat uit van een kostenpost van 12.400 gulden voor ‘een kleine authentieke’ bij Westpunt passende open spa (voor massages, manicure, pedicure en eenvoudige gezichtsbehandelingen), tafels en producten, handdoeken en uniformen en dergelijke. Ook kunnen bezoekers een ‘eigen souvenir maken van drijfhout en schelpjes’. Dat moet worden betaald van de opbrengsten in de eerste zes maanden. Lukt dat niet dan zal FDPW een banklening aanvragen om de kosten te dekken.

Door de bewoners van Westpunt er zelf bij te betrekken zullen zij Playa Fòrti en de activiteiten als ‘een gemeenschappelijk goed gaan beschouwen’. Op die manier heeft het project niet alleen economische voordelen maar zorgt het ook voor sociale cohesie in de buurt.

De kracht van FDPW is dat de bestuursleden van Westpunt afkomstig zijn. ,,We kennen de buurtbewoners en hebben oog voor hun kwaliteiten in plaats van regels en problemen. Hierdoor kunnen we betekenisvol werk creëren voor de buurt.” Daarbij richt de stichting zich op jonge alleenstaande moeders of vaders, jonge werklozen en jongeren die worden bestempeld als risico- of probleemgevallen, bewoners met een boot of affiniteit met de zee, ouderen die buiten de arbeidsmarkt vallen, (semi-) analfabeten en studenten. FDPW zegt hechte banden te hebben met ondernemingen op Westpunt. Die zullen bijdragen met ‘geld, middelen, kennis en de inzet van hun netwerk’.

FDPW wil direct nadat de vergunning is afgegeven van start met de activiteiten die in het ontwikkelingsplan zijn opgenomen. Met de verhuur van strandstoelen, parasols en andere strandbenodigdheden kan na vijf dagen worden begonnen en binnen veertien dagen met de bouw van de douchefaciliteiten en ‘de hut voor de verhuur van strandproducten’.

