AntilliaansDagblad | Bonaire verlengt maatregelen

Kralendijk – De huidige coronamaatregelen op Bonaire blijven in ieder geval nog een week geldig. Het aantal besmettingen daalt nog steeds op het eiland.

Bonaire telde gisteren 10 actieve gevallen van Covid-19 en onder de 15 testresultaten die binnen zijn gekomen is geen positief geval van Covid-19 bevestigd. Er zijn 8 personen zijn hersteld.

Toch is het aantal besmettingen volgens gezaghebber Edison Rijna nog te veel voor Bonaire. Er zijn drie mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen waardoor volgens hem de druk op de zorg hoog is.

,,Daarom heb ik besloten dat de maatregelen voorlopig hetzelfde blijven. Als het aantal besmettingen deze en volgende week blijft dalen, kunnen we de maatregelen misschien versoepelen. Maar dat moeten we nog afwachten”, zo verklaarde Rijna. Hij zegt de situatie op Aruba op de voet te volgen. ,,Zoals bekend zijn er op Aruba vijf gevallen van de Britse variant van het coronavirus.

Na overleg met Publieke Gezondheid (PG) is besloten reizigers te adviseren om alleen voor dringende zaken naar Aruba te reizen. We weten niet hoe de situatie zich op het zustereiland zal ontwikkelen, daarom moeten we voorzichtig zijn.”

Bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zijn de afgelopen dagen veel vragen binnengekomen over de antigeentest, een sneltest die laat zien of viruseiwitten in het slijm van de neus of de keel zitten. Reizigers uit hoogrisicolanden moeten maximaal 72 uur voor vertrek naar Bonaire een PCR-test en 4 uur voor vertrek een antigeentest laten afnemen. Bovendien moeten ze de gezondheidsverklaringen van PG invullen.

Voor Bonaire belangrijke hoogrisicolanden zijn de Verenigde Staten, Canada, de Dominicaanse Republiek en alle landen in Zuid-Amerika. Reizigers uit Nederland die naar Bonaire komen zijn naar veewachting vanaf 10 februari ook verplicht om voor vertrek uit Nederland zowel de PCR-test als de antigeentest te laten afnemen. Ook moeten ze voor vertrek de gezondheidsverklaring van PG invullen.

www.bonairepublichealth.org

Bron: Antilliaans Dagblad